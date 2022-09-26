В Тверской области усилили работу горячей линии по вопросам о мобилизации
Тверь, 26 сентября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Работа горячей линии 122 по вопросам о частичной мобилизации усилена в Тверской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 сентября в пресс-службе правительства региона.
Ранее по данному номеру телефона предоставлялась только общая информация по вопросам частичной мобилизации, теперь, по поручению губернатора Игоря Рудени, жители могут задать вопросы и персонального характера. Глава региона также потребовал детального разбора каждого из поступающих сообщений.
В военкомате Тверской области уточнили, что при получении повестки гражданин обязан прибыть в указанное время и по указанному адресу в пункт сбора. На месте он должен предъявить документы воинского учета и сообщить об изменениях учётных данных, в том числе о полученных заболеваниях, препятствующих прохождению военной службы по мобилизации. В случае поступившего от гражданина сообщения о полученном заболевании он направляется на обследование в лечебное учреждение. После обследования, на основании его результатов, призывная комиссия принимает решение о предоставлении или не предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.
Как сообщало ИА REGNUM, с 21 сентября в России началась частичная мобилизация. В ряде регионов уже заявили о возвращении домой мужчин, призванных по ошибке.