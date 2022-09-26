Тверь, 26 сентября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Работа горячей линии 122 по вопросам о частичной мобилизации усилена в Тверской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 сентября в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

Ранее по данному номеру телефона предоставлялась только общая информация по вопросам частичной мобилизации, теперь, по поручению губернатора Игоря Рудени, жители могут задать вопросы и персонального характера. Глава региона также потребовал детального разбора каждого из поступающих сообщений.

В военкомате Тверской области уточнили, что при получении повестки гражданин обязан прибыть в указанное время и по указанному адресу в пункт сбора. На месте он должен предъявить документы воинского учета и сообщить об изменениях учётных данных, в том числе о полученных заболеваниях, препятствующих прохождению военной службы по мобилизации. В случае поступившего от гражданина сообщения о полученном заболевании он направляется на обследование в лечебное учреждение. После обследования, на основании его результатов, призывная комиссия принимает решение о предоставлении или не предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 сентября в России началась частичная мобилизация. В ряде регионов уже заявили о возвращении домой мужчин, призванных по ошибке.