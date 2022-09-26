Санкт-Петербург, 26 сентября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Санкт-Петербург стал восьмым среди регионов России по уровню заработных плат., пропустив вперед ряд городов Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Как сообщают РИА Новости, средняя заработная плата за месяц в Петербурге в первом полугодии 2022 года составила в Петербурге почти 85 тыс. рублей. О таком уровне зарплаты в Северной столице ранее заявили и в Смольном.

В тройку зарплатных лидеров по России попали Новый Уренгой (130 тыс. рублей), Салехард и Южно-Сахалинск. Там примерно одинаковый уровень среднемесячного заработка.

Отметим, что Петербург занимает одну из лидирующих позиций по зарплатам по отдельным отраслям. Так, город находится на втором месте по уровню оплаты работы IT-специалистов, уступая лишь Москве.