Тбилиси, 26 сентября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Оппозиционные партии Грузии должны «вдохновляться» на активизацию деятельности политикой правящей партии «Грузинская мечта». Об этом заявил на брифинге депутат парламента республики от партии «Стратегия строителя» Паата Манджгаладзе.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Грузия

Он прокомментировал слова вице-премьера страны Теи Цулукиани, что оппозиция стала «жалкой». По мнению депутата, представители властей специально создают такое впечатление, чтобы правящая партия казалась незаменимой.

«"Грузинская мечта» — плохо, бедность — плохо, да, рабочих мест нет, вы бежите в Мексику, но и заменить нас некем и пусть будет так, как есть. Этот стереотип, такую безнадежность насаждают в обществе, и мы все должны ответить на это активным действием и самоотверженностью», — заявил политик.

Манджгаладзе отметил, что в ходе парламентских выборов 2020 года за «Мечту» проголосовали 800 тыс. граждан, а за все оппозиционные партии — 1,1 млн. По его мнению, после такого власть в стране должна была смениться, но этого не произошло из-за «вредительского законодательства».

Стоит отметить, что оппозиционные партии Грузии продолжают не признавать выборы в парламент, прошедшие осенью 2020 года. Сначала депутаты от оппозиции отказывались принимать участие в заседаниях, но в течение 2021 года их подавляющее большинство прекратили бойкот.