Петропавловск-Камчатский, , 10:29 — REGNUM Исторически основное население Донбасса — русские. И поэтому вполне обосновано, что люди замученные националистами, захотели провести референдумы на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей и воссоединиться с Россией. Такое мнение в поддержку референдумов высказал заместитель председателя думы Петропавловска-Камчатского Андрей Воровский.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Исторически на территориях Донецкой и Луганской республик Российская империя создавала города, которые населяли русские переселенцы. И, конечно же, основное население — это русские. К сожалению, с 2014 года, русское население подвергалась давлению со стороны националистов. И в сложившейся ситуации вполне обосновано, что люди, проживающие на территории этих республик, выразили желание войти в состав Российской Федерации. Мы уверены, что референдумы пройдут в полном соответствии с законом и люди, которые проживают на этих территориях, будут приняты в Российскую Федерацию и станут российскими гражданами», — цитирует Воровского пресс-служба правительства Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Камчатки, которые были мобилизованы для участия в специальной военной операции, пройдут боевое слаживание в регионе и только после этого отправятся в Донбасс. Об этом в эфире программы «В центре внимания» рассказал помощник военкома края Вячеслав Федченко.