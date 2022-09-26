Усть-Илимск, Иркутская область, 26 сентября 2022, 10:27 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов после стрельбы в военкомате в Усть-Илимске Иркутской области. Об этом 26 сентября сообщили в региональном главке СК РФ.
В управлении рассказали, что возбуждено дело против 25-летнего местного жителя, который подозревается в совершении преступлений. Его подозревают в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, а также по статье о незаконном обороте оружия.
На месте работают следователи и криминалисты.
Как сообщало ИА REGNUM, 25-летний мужчина открыл стрельбу в военкомате в Иркутской области.