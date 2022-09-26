Копенгаген, 26 сентября, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Морское управление Дании предупредило о том, что танкеры с российской нефтью, направляющиеся через Датские проливы, могут потерпеть крушение и разлить свой груз, если будут проходить через эти коварные воды без специальных лоцманов, которых предоставляет Дания. Об этом сообщает Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Лоцман

Узкий участок воды между Данией и Швецией в устье Балтийского моря — система проливов между Скандинавским и Ютландским полуостровами — является ключевым торговым маршрутом для российской нефти, направляющейся по морю на рынки всего мира.

Согласно договору, подписанному в Копенгагене еще в 1857 году, все международные суда имеют право проходить через пролив, однако Дания должна предоставить им лоцманов, чтобы помочь сориентироваться между многочисленными островами и песчаными отмелями.

Международная морская организация ООН (ИМО) «настоятельно рекомендует» использовать датских лоцманов, но это не является обязательным. Представители датской судоходной отрасли опасаются, что санкции против российской торговли могут привести к росту числа судов без лоцманов.

«Несоблюдение правил и рекомендаций ИМО создаст экологический риск не только для территориальных вод Дании, но и для безопасности судоходства и членов экипажа на борту судов», — заявило морское управление Дании.

Около 1,5 млн баррелей сырой нефти в день экспортируют через Датские проливы на пути в Северное море и Атлантический океан, по данным аналитической группы Kpler. До сих пор большинство судов следовали рекомендациям ИМО.

Некоторые представители отрасли обеспокоены тем, что когда санкции ЕС в отношении морской торговли российской нефтью вступят в полную силу с 5 декабря 2022 года, это осложнит или даже лишит Данию возможности предоставлять лоцманов танкерам, перевозящим российские грузы. Предоставление морских услуг этим судам будет запрещено, хотя возможно, что лоцманская проводка все же будет разрешена для транспортировки нефти в третьи страны за пределами ЕС.