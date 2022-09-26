Магадан, , 10:25 — REGNUM На сегодняшний день в адрес омбудсмена Магаданской области поступило порядка 300 жалоб на нарушения при частичной мобилизации от жителей региона. Об этом 26 сентября рассказал уполномоченный по правам человека области Олег Михайлюк.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«К нам поступило около 300 жалоб. Конечно, много жалоб от тех, кто просто не знает законодательства, но подлежит призыву. Но есть и действительные случаи нарушений. У некоторых неполных семей мобилизованный гражданин является единственным родителем несовершеннолетнего ребенка или даже двух и более детей. В настоящее время эти дети находятся у родственников, даже у знакомых», — приводит его слова РИА Новости.

Также Михайлюк подчеркнул, что такие граждане входят в число тех, кому положена отсрочка от мобилизации и потому они будут возвращены домой.

При этом уполномоченный по правам человека Магаданской области добавил, что мобилизованных в преклонном возрасте и с серьезными заболеваниями также вернут домой, в данный момент идёт разбирательство с каждым таким случаем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что четверо жителей Волгоградской области освобождены от частичной мобилизации по итогам проверки всех документов.