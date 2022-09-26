Черкесск, 26 сентября 2022, 10:25 — REGNUM В Карачаево-Черкесии принято решение о мерах поддержки жителей республики, которые направлены в зону действия СВО на территории б. УССР. Мобилизованным в рамках частичного призыва будут выплачены из регионального бюджета по 100 тыс. рублей. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов.
Помимо этого, меры поддержки будут оказаны участникам спецоперации в случае получения ими ранения. Сумма составит от 100 до 300 тыс. рублей. Семьи погибших также получат выплаты в размере 1 млн рублей.
По словам руководителя региона, первая группа призывников уже отправлена в рамках частичной мобилизации для прохождения службы в воинские подразделения.