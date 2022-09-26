Черкесск, , 10:25 — REGNUM В Карачаево-Черкесии принято решение о мерах поддержки жителей республики, которые направлены в зону действия СВО на территории б. УССР. Мобилизованным в рамках частичного призыва будут выплачены из регионального бюджета по 100 тыс. рублей. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов Департамент информационной политики и связей с общественностью компании «Россети»

Помимо этого, меры поддержки будут оказаны участникам спецоперации в случае получения ими ранения. Сумма составит от 100 до 300 тыс. рублей. Семьи погибших также получат выплаты в размере 1 млн рублей.

«На уровне правительства Карачаево-Черкесской Республики мы приняли дополнительные меры поддержки для военнослужащих. Это единовременная выплата в 100 тысяч рублей каждому мобилизованному, выплаты в случае ранения от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести и миллион рублей в случае гибели военнослужащего», — написал Темрезов в своем телеграм-канале.

По словам руководителя региона, первая группа призывников уже отправлена в рамках частичной мобилизации для прохождения службы в воинские подразделения.