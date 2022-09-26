Москва, , 10:25 — REGNUM Сегодня, 26 сентября, президент России Владимир Путин поздравил жителей Иркутской области с 85-летием со дня образования региона, сообщается на сайте Кремля.

Байкал Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент подчеркнул, что перед Иркутской областью стоят масштабные задачи, связанные со стабильной работой энергетического, лесоперерабатывающего, горнодобывающего комплексов, с привлечением инвестиций в машиностроение, транспортную инфраструктуру и сельское хозяйство, реализацией крупных высокотехнологичных проектов.

«Достижение данных целей послужит повышению качества жизни людей, укреплению социальной сферы, созданию новых рабочих мест», — отметил Путин и пожелал осуществления намеченных планов на благо Иркутской области и России.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ «О знаке общественного поощрения «85 лет Иркутской области».

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