Москва, 26 сентября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Сегодня, 26 сентября, президент России Владимир Путин поздравил жителей Иркутской области с 85-летием со дня образования региона, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

Президент подчеркнул, что перед Иркутской областью стоят масштабные задачи, связанные со стабильной работой энергетического, лесоперерабатывающего, горнодобывающего комплексов, с привлечением инвестиций в машиностроение, транспортную инфраструктуру и сельское хозяйство, реализацией крупных высокотехнологичных проектов.

«Достижение данных целей послужит повышению качества жизни людей, укреплению социальной сферы, созданию новых рабочих мест», — отметил Путин и пожелал осуществления намеченных планов на благо Иркутской области и России.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ «О знаке общественного поощрения «85 лет Иркутской области».

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