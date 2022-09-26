Сеул, , 10:25 — REGNUM 25 сентября Совет национальной безопасности (СНБ) при президенте Южной Кореи осудил новый ракетный пуск КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Агитационный плакат КНДР (сс) Tormod Sandtorv

Известно, что экстренное заседание совета под председательством главы Управления национальной безопасности администрации президента Ким Сон Хан состоялось вскоре после того, как стало известно о том, что Северная Корея запустила, предположительно, баллистическую ракету малой дальности.

Участники заседания заявили, что запуск баллистической ракет нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, мир и стабильность на Корейском полуострове.

Известно, что запуск состоялся через два дня после того, как в Южную Корею прибыл атомный авианосец США.

Как сообщало ИА REGNUM, из окрестностей северокорейской провинции Пхёнан-Пукто был произведен запуск, предположительно, баллистической ракеты малой дальности в сторону Японского моря.

Ракета пролетела около 600 км. Максимальная высота полета составила около 60 км, а скорость — 5 Махов.

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