Анадырь, 26 сентября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. С Чукотки 25 сентября отправилась первая группа резервистов к месту прохождения специальной подготовки.

Восточный военный округ Конкурс АрМИ-2022 «Тактический стрелок»

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«Призваны из резерва те, кто отслужил в армии, имеют актуальную военную специальность и преимущественно — боевой опыт. Студенты, срочники и ограниченно годные, многодетные не призываются. Внимательно отслеживаем каждый случай. Гордимся спокойной решимостью защитников и делаем всё, чтобы поддержать их родных и близких. Сил вам и крепости духа!» — сообщил в своём-телеграм канале губернатор Роман Копин.

Как сообщало ИА REGNUM, Проводы граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации, состоялись в Башкирии.