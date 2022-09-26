Пермь, 26 сентября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. В Перми бушевал ураган. Сильным порывом ветра опрокинуло остановочный комплекс на ул. Анвара Гатауллина, сообщают очевидцы в соцсети и публикуют фото.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасный ветер

Комментаторы отмечают, что остановка опрокинулась из-за того, что плохо была закреплена. Конструкция не выдержала натиска ветра.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае прогнозируют ухудшение погодных условий. В ночь на 26 сентября метеорологи предупреждали об усилении восточного ветра до 15-20 м/с и осадках. Ожидается, что днем 26 сентября дождь перейдёт в мокрый снег.

В связи с ухудшением погодных условий существует вероятность возникновения ДТП, заторов на дорогах, сбоев в работе общественного транспорта. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям о том, что при сложных погодных условиях следует проявлять повышенную осторожность и внимательность на дорогах, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами.