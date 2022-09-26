Москва, , 10:23 — REGNUM Долги, в том числе корпоративного сектора, которые были накоплены в США за последние три года в ходе безудержного количественного смягчения, могут стать непосильным бременем для экономики в условиях глобальной рецессии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 сентября заявил профессор департамента банковского дела и монетарного регулирования финансового факультета, директор научно-исследовательского центра денежно-кредитных отношений финансового университета при правительстве РФ Олег Луняков.

Глава ФРС США Джером Пауэлл (сс) Federalreserve

«Судя по заявлениям главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, ФРС готова до конца 2022 года поднимать ставку до уровня 4,25-4,50% с текущих 3–3,25%. Монетарный регулятор готов перейти даже к ограничительной денежно-кредитной политике, чтобы справиться с инфляцией и добиться ценовой стабильности. Безусловно, такие действия будут иметь негативные эффекты, выражающиеся в дальнейшем замедлении экономического роста, снижении корпоративных прибылей, повышении стоимости кредита, — сказал Луняков. — Однако для ФРС в настоящее время большее значение имеют изменения в инфляционных ожиданиях и уровень фактической инфляции, нежели чем вопросы занятости и экономического роста».

По его словам, в определенной степени у ФРС еще сохраняются возможности для маневров на фоне «сильного» доллара и высокого уровня доходности государственных облигаций.

«Надолго ли? Долги, в том числе корпоративного сектора, которые были накоплены в США за последние три года в ходе безудержного количественного смягчения, могут стать непосильным бременем для экономики в условиях глобальной рецессии», — сказал Луняков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, центробанки государств Запада спровоцировали обвал гособлигаций в попытках сдержать высокие темпы инфляции.

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