Долги могут стать непосильным бременем для экономики США — эксперт
Москва, 26 сентября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Долги, в том числе корпоративного сектора, которые были накоплены в США за последние три года в ходе безудержного количественного смягчения, могут стать непосильным бременем для экономики в условиях глобальной рецессии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 сентября заявил профессор департамента банковского дела и монетарного регулирования финансового факультета, директор научно-исследовательского центра денежно-кредитных отношений финансового университета при правительстве РФ Олег Луняков.
«Судя по заявлениям главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, ФРС готова до конца 2022 года поднимать ставку до уровня 4,25-4,50% с текущих 3–3,25%. Монетарный регулятор готов перейти даже к ограничительной денежно-кредитной политике, чтобы справиться с инфляцией и добиться ценовой стабильности. Безусловно, такие действия будут иметь негативные эффекты, выражающиеся в дальнейшем замедлении экономического роста, снижении корпоративных прибылей, повышении стоимости кредита, — сказал Луняков. — Однако для ФРС в настоящее время большее значение имеют изменения в инфляционных ожиданиях и уровень фактической инфляции, нежели чем вопросы занятости и экономического роста».
По его словам, в определенной степени у ФРС еще сохраняются возможности для маневров на фоне «сильного» доллара и высокого уровня доходности государственных облигаций.
«Надолго ли? Долги, в том числе корпоративного сектора, которые были накоплены в США за последние три года в ходе безудержного количественного смягчения, могут стать непосильным бременем для экономики в условиях глобальной рецессии», — сказал Луняков.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, центробанки государств Запада спровоцировали обвал гособлигаций в попытках сдержать высокие темпы инфляции.