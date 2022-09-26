Москва, 26 сентября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Начало осени — один из самых насыщенных периодов в календаре сельхозпроизводителей. После уборки урожая стартует подготовка к озимому севу и здесь важно правильно рассчитать и подобрать эффективную схему питания почвы, чтобы обеспечить высокую урожайность культур. Специально для этих целей один из ведущих российских производителей минеральных удобрений «Акрон» разработал онлайн-калькулятор, воспользовавшись которым аграрии могут самостоятельно сформировать готовую систему питания с индивидуально рассчитанными нормами внесения удобрений.

Пресс-служба «Акрон»

Агрокалькулятор «Акрон» формирует точные вычисления потребности культуры в элементах питания и эффективные нормы внесения для обозначенного участка, что позволит сельхозпроизводителям не только увеличить урожайность, но и оптимизировать затраты и снизить издержки при подготовке к озимому севу. Функционал агрокалькулятора предусматривает возможность произвести расчет удобрений как по методу Чирикова/Кирсанова, так и Мачигина. Инструмент имеет удобный интерфейс, учитывает климатические и географические особенности, площадь хозяйства и такие важнейшие показатели почвы: как кислотность, количество гумуса, фосфора и калия. После ввода всех данных сельхозпроизводитель получает актуальный просчет для любого региона России и практически для любой культуры, выращиваемой на территории нашей страны.

Стоит отметить, что по сообщению Минагрополитики в начале сентября сельхозтоваропроизводители практически всех областей приступили к севу озимых зерновых культур. Так, работы были проведены на площади 157 тыс. га или 3,3% к прогнозу, в том числе посеяно: пшеницы — 141 тыс. га, или 3,5% к прогнозу; ячменя — 7,1 тыс. га, или 1,1% к прогнозу; ржи — 5,4 тыс. га, или 6,4% к прогнозу. При этом к 2 сентября (по данным Зерно. ру) больше всего озимых было посеяно в Поволжье — 2,32 млн га против 2,31 млн га. В других регионах темпы сева ниже прошлогодних. Так, в центральных федеральных округах озимые посеяны на 204,8 тыс. га против 419,2 тыс. га годом ранее, южных — на 126,3 тыс. га против 321,2 тыс. га, северо-западных — на 11,9 тыс. га против 47,6 тыс. га. На Урале площади сева озимых снизились до 20,6 тыс. га с 42,5 тыс. га, в Сибири — до 47,2 тыс. га с 97,8 тыс. га соответственно.