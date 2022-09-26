Бухарест, 26 сентября 2022, 10:22 — REGNUM В крупных торговых сетях по всей Румынии из продажи изъяты сотни видов колбасы и колбасных изделий, а также мяса птицы, предположительно зараженных опасной бактерией Listeria Monocytogenes. Об этом 26 сентября сообщает бухарестский информационный портал HotNews.
По предварительным данным, речь идет об отзыве товара на общую сумму в $200 тыс. Как отмечено в заявлении румынского Национального управления санитарно-ветеринарной службы и безопасности пищевых продуктов (ANSVSA), причиной заражения стало нарушение правил производства. Всех покупателей, которые приобрели соответствующие товары в период с 15 по 25 сентября нынешнего года, призвали вернуть покупки и получить компенсацию.
Напомним, Listeria Monocytogenes способна вызывать сепсис и другие тяжелые заболевания крови. Общая смертность при развитии некоторых видов листериоза достигает 70%.