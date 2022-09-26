Бухарест, 26 сентября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В крупных торговых сетях по всей Румынии из продажи изъяты сотни видов колбасы и колбасных изделий, а также мяса птицы, предположительно зараженных опасной бактерией Listeria Monocytogenes. Об этом 26 сентября сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

(сс) CWitte Колбаса

По предварительным данным, речь идет об отзыве товара на общую сумму в $200 тыс. Как отмечено в заявлении румынского Национального управления санитарно-ветеринарной службы и безопасности пищевых продуктов (ANSVSA), причиной заражения стало нарушение правил производства. Всех покупателей, которые приобрели соответствующие товары в период с 15 по 25 сентября нынешнего года, призвали вернуть покупки и получить компенсацию.

Напомним, Listeria Monocytogenes способна вызывать сепсис и другие тяжелые заболевания крови. Общая смертность при развитии некоторых видов листериоза достигает 70%.