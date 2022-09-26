Волгоград, 26 сентября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Четверо жителей Волгоградской области освобождены от частичной мобилизации по итогам проверки всех документов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

В социальных сетях родственники ряда резервистов рассказывают о неправомерном, с их точки зрения, вручении повесток. В призывной комиссии региона по частичной мобилизации заявили, что каждое обращение тщательно проверяют. Так, 24 сентября стало известно, что после проверки всех документов освобождён от призыва 58-летний житель Клетского района и отец четверых детей из Калачевского района. По состоянию здоровья не подлежит мобилизации житель Дзержинского района Волгограда, а в связи с несоответствием критериям отбора — 51-летний житель Клетского района. Всех резервистов доставили домой.

Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация объявлена в России с 21 сентября.