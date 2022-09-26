Бухарест, , 10:20 — REGNUM Группа неизвестных лиц совершила нападение на дом известного румынского певца Андрея Велчу, похитив из жилища дорогостоящую звукозаписывающую аппаратуру и крупную сумму денег. Об этом 26 сентября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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По предварительным данным, инцидент произошел вечером 25 сентября, когда исполнитель выступал в одном из концертных залов Бухареста. Злоумышленники связали охранника и домработницу, и вывезли награбленное имущество в автофургоне.

Другой информации нет. Ведется следствие.

Напомним, 31-летний Андрей Велчу, более известный под псевдонимом «Цанка Ураган», является исполнителем цыганских романсов. Его записи пользуются популярностью в России, Франции, Италии, Германии и США.