Ростов-на-Дону, , 10:23 — REGNUM Жители Ростовской области нередко принимают высотный полёт самолета с переходом на сверхзвуковую скорость за работу средств противовоздушной обороны (ПВО). Донской губернатор Василий Голубев успокоил своих подписчиков в телеграм-канале.

Ростовская область Иван Шилов © ИА REGNUM

«Некоторые телеграм-каналы в очередной раз разместили информацию по поводу громких звуков и инверсионных следов, теперь в небе над Новошахтинском. Высотный полёт самолета с переходом на сверхзвуковую скорость приняли за работу средств ПВО. Кто-то по-прежнему пытается навязать нам панические настроения. Это провокация», — написал глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что Ростовская область, граничащая с Луганской и Донецкой Народными Республиками, в течение нескольких часов с начала массовой эвакуации мирного населения Донбасса развернула пункты временного размещения беженцев, а также организовала сбор и отправку гуманитарной помощи людям.

С 23 по 27 сентября в Ростовской области проходит также голосование на референдумах, в котором принимают участие мирных жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, вынужденно покинувшие свои дома.