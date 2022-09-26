Благовещенск, 26 сентября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Благодаря хорошему урожаю в Амурской области стали медленнее расти цены. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении Банка России по Амурской области. Темпы инфляции снизились до 12,9%.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

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Для сравнения, в июле инфляция в Приамурье составляла 13,1%. Дешевели в основном продукты питания.

«В продуктовом сегменте инфляция замедлилась до 17,9% после 19% в июле. Благодаря хорошей погоде аграрии собрали больше урожая, чем в прошлом году. Это позволило обеспечить амурчан более дешевыми картофелем, капустой и огурцами», — отметили в региональном отделении нацбанка.

При этом услуги в регионе стали дорожать быстрее, темпы инфляции в этом секторе экономики выросли с 6,2 до 6,9% из-за роста цен на авиабилеты, связанного с развитием внутреннего туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, прирост цен в Якутии стал идти медленнее. Снижение темпа инфляции продолжается второй месяц.