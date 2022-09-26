Москва, 26 сентября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева направит обращение в правительство РФ с просьбой не призывать в рамках частичной мобилизации мужчин, которые воспитывают трех детей, и единственных сыновей из неполных семей.

Якутск.рф Сардана Авксентьева

Депутат напомнила, что по закону отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам, имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет.

«Но закон написан о полной мобилизации. Поскольку объявлена частичная мобилизация, а не полная, считаю необходимым рассмотреть на местах возможность отсрочки отцам «региональных» многодетных семей. Ведь во многих регионах России статус многодетной дают семье, которая имеет трех и более детей младше 18 лет. В некоторых регионах если один из детей является студентом дневного обучения в вузе, то семья может являться многодетной до окончания его учебы или до момента, когда студенту исполнится 23 года», — отметила Авксентьева в своем телеграм-канале.

Она подчеркнула, что воспитание детей не менее важный для страны вопрос, чем оборонка или IT-технологии. По ее словам, российское правительство, несмотря ни на что, должно продолжать создавать условия для увеличения числа многодетных семей и поддержания демографической ситуации.

«Теперь о тех семьях, где, наоборот, единственный ребенок — сын. Особенно если отца в семье нет. Считаю, что таких забирать в рамках частичной мобилизации категорически нельзя. Сегодня направлю соответствующее предложение в правительство», — добавила Авксентьева.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Госдуму был внесён законопроект о мерах государственной поддержки граждан России, призванных на военную службу по мобилизации.