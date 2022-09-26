Тамбов, , 10:15 — REGNUM Тамбовская областная Дума одобрила поправки в отдельные законодательные акты в связи с изменением устава Тамбовщины. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Тамбов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На минувшем заседании Тамбовской областной Думы депутаты приняли блок законов, направленных на приведение региональных законодательных актов в соответствие с нормами федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» и новыми нормами устава (основного закона) Тамбовской области. Также скорректирован ряд законодательных актов, касающихся формирования и работы системы государственной власти Тамбовской области.

Изменения вносятся в соответствии с обновлённым областным уставом (основным законом), согласно которому высшим должностным лицом региона является глава Тамбовской области, а высшим исполнительным органом власти — правительство Тамбовской области.

«Проведена большая работа. Принятые поправки необходимы для создания законодательной базы для работы всей ветви исполнительной власти региона после вступления в силу новых норм устава региона», — пояснил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее депутаты регионального парламента поддержали ряд вопросов, касающихся социальной поддержки. В частности, добровольцы, участвующие в спецоперации по контракту, получат единовременную выплату сразу, а не по истечении 60 дней. Кроме того, для многодетных семей увеличился возрастной порог для старшего ребёнка с 18 по 23 лет. Помимо этого, семьям Тамбовской области при рождении ребёнка будет выплачиваться 5 тыс. рублей.

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