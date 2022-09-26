Дуар Хичер, , 10:17 — REGNUM Жители тунисского города Дуар Хичер вышли на стихийные акции протеста с требованиями к правительству страны. Об этом 26 сентября сообщает Tap News Agency.

Демонстрация протеста. Тунис VOA

По данным журналистов, демонстранты выступают против роста цен на ряд товаров первой необходимости и требуют от властей активной борьбы с безработицей и улучшению условий жизни малообеспеченных граждан страны.

В ночь с 25 на 26 сентября демонстранты развели костры в районе здания местной администрации и вступили в столкновения с полицией.

По информации журналистов, протесты в Дуар Хичер могут стать прологом к массовым беспорядкам в Тунисе. В декабре 2010 года в городе начались антиправительственные выступления, которые привели к началу «Жасминовой революции», свержению президента страны аль-Абидин бен Али и стали началом «Арабской весны».