Тбилиси, , 10:14 — REGNUM Вице-премьер Грузии, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани не верит в заявления лидеров оппозиции, что они организуют «жаркую осень», в виде протестов. Об этом она сообщила в интервью, опубликованном 25 сентября на сайте «Общественного телевидения».

Тея Цулукиани Alexander Imedashvili

«Я десять лет хожу в парламент и такой жалкой, заброшенной и обнуленной оппозиции я не видела. Ни аргументов, ни мобилизации, ни команды, ни координации», — сказала Цулукиани.

Она подчеркнула, что не ждёт никакой «жары», кроме той, что приносит лето. Вице-премьер подчеркнула, что следующие парламентские выборы пройдут, как и положено, в 2024 году.

Напомним, 5 сентября председатель ЕНД Ника Мелия заявил, что партия будет добиваться досрочных парламентских выборов. Её руководство готовится проводить протесты и другие мероприятия. Кроме того, планируется обращение к международным партнёрам за помощью. Пока протесты не начинались.

Читайте ранее в этом сюжете: Независимая Грузия впервые прожила десять лет без войны — Гарибашвили

Читайте развитие сюжета: Депутат в Грузии призвал оппозицию активизироваться