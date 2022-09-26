Москва, , 10:12 — REGNUM Видеозапись боевой работы российских вертолётов Ми-28 и Ми-24 в ходе специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР обнародовало 26 сентября Минобороны России.

Вертолёт Ми-28 Mil.ru

На выложенной в интернет записи показаны кадры, заснятые с головки самонаведения авиационной ракеты класса «воздух — поверхность», которая была выпущена с вертолёта Ми-28. Указанная ракета с высокой точностью поражает БМП киевских нацистов, а второй боеприпас поражает мост, на котором находится подбитая военная машина ВСУ.

При этом в ролике, как предполагается, показана новейшая легкая многоцелевая управляемая ракета «Изделие 305».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики обстреляли Донецк и Яковлевку.