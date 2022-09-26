Урус-Мартановский район, Чечня, 26 сентября 2022, 10:11 — REGNUM В Чечне произошел пожар, при котором пострадали двое несовершеннолетних. Один ребенок погиб, второй с тяжелыми травмами госпитализирован, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Возгорание жилого дома произошло 24 сентября в городе Урус-Мартане. Предварительно причиной пожара назвали короткое замыкание в электросети.
По факту пожара проводится проверка. В МЧС по региону информации о происшествии в Урус-Мартане пока нет, однако сообщается, что накануне, в Грозном были спасены при пожаре 19 человек. Из задымленного подъезда многоквартирного дома на улице Умара Садаева были эвакуированы 38 человек, в том числе четверо детей.