Урус-Мартановский район, Чечня, 26 сентября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В Чечне произошел пожар, при котором пострадали двое несовершеннолетних. Один ребенок погиб, второй с тяжелыми травмами госпитализирован, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Pixabay.com Пожар

Возгорание жилого дома произошло 24 сентября в городе Урус-Мартане. Предварительно причиной пожара назвали короткое замыкание в электросети.

«В городе Урус-Мартане произошло возгорание жилого дома. В результате пожара от полученных ожогов скончался ребенок, 2021 года рождения. Еще один ребенок, 2020 г. р., с множественными ожогами доставлен в ожоговое отделение детской клинической больницы №2 г. Грозного», — говорится в сообщении МВД.

По факту пожара проводится проверка. В МЧС по региону информации о происшествии в Урус-Мартане пока нет, однако сообщается, что накануне, в Грозном были спасены при пожаре 19 человек. Из задымленного подъезда многоквартирного дома на улице Умара Садаева были эвакуированы 38 человек, в том числе четверо детей.