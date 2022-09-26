Пермь, 26 сентября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отсрочил прямой эфир. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Махонин

«Прямой эфир переносится из-за изменений в моём рабочем графике. На все вопросы, которые вы задавали в комментариях, обязательно поступят ответы. На ряд значимых и получивших больше всего откликов запросов отвечу сам в своих аккаунтах в соцсетях», — заявил он.

Стоит отметить, прямой эфир планировалось провести 26 сентября. Ожидалось обсуждение таких тем, как развитие и поддержка промышленности, среднего и малого бизнеса, подготовка к юбилею Перми и начало отопительного сезона. Пермяки уже задали десятки вопросов на площадке соцсети. Губернатор подчеркнул, что прямой эфир обязательно состоится. О дате его проведения он сообщит позже.