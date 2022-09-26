Краснодар, 26 сентября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Три аэропорта Краснодарского края останутся закрытыми ещё на неделю. Соответствующее решение приняла Росавиация 26 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

«Режим временного ограничения полетов в аэропортах юга России продлили до 4 октября. В их числе — Анапа, Геленджик и Краснодар», — уточнили в оперативном штабе Кубани.

Пассажирам рекомендуют воспользоваться авиаперевозками через аэропорты Сочи, Минеральных Вод. Работают также воздушные гавани Волгограда, Ставрополя и Москвы.

ИА REGNUM сообщало, что с 24 февраля в России временно приостановлена работа 11 аэропортов. Это воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты РФ работают штатно.