Иркутск, , 10:06 — REGNUM За минувшие выходные, 25 сентября, в Иркутской области произошло сразу два ДТП со смертельным исходом. Как сообщает ГУ МВД РФ по региону, в обоих дорожных инцидентах предварительно установлено, что автомобилисты не были пристёгнуты ремнями безопасности, что привело к получению травм, несовместимых с жизнью.

ДТП в Приангарье МВД

Так, 25 сентября около 17:00 местного времени водитель кроссовера Faw на 36-м километре автодороги «Иркутск-Большое Голоустное», следуя в сторону города, не справился с рулевым управлением, съехал в кювет, отчего его автомобиль перевернулся. Находившийся за рулём 56-летний мужчина вылетел из салона иномарки и скончался до приезда работников скорой медицинской помощи.

Ещё одно трагическое происшествие произошло во втором часу ночи с воскресенья на понедельник на улице Сурнова областного центра. Водитель Mazda Demio допустил наезд на дорожное ограждение, в результате удара молодого человека выбросило на проезжую часть и он погиб. Известно, что в этот день ему исполнилось 24 года.

По обоим фактам автоаварий назначено проведение проверок и необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 по 18 сентября 2022 года на дорогах Иркутска и Иркутского района произошло 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 18 взрослых и 7 детей.

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