Париж, , 10:06 — REGNUM Премьер-министр Франции Элизабет Борн и ряд министров встретятся с президентом Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить столь спорную пенсионную реформу, передает BFM TV.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн Jacques Paquier

Задача этой встречи состоит в том, чтобы успокоить разногласия, возникшие внутри большинства и «вернуть всех в рабочее состояние» по этому делу.

«С президентом республики мы примем решение в конце недели», — заявила Элизабет Борн, добавив, что власти ищут наилучший способ не только реализовать пенсионную реформу летом 2023 года, но и оставить место для диалога и консультаций.

«Президент, большинство, я сама считаю, что эта реформа является приоритетной», — подчеркнула глава французского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что цены на сигареты будут расти вместе с инфляцией.

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