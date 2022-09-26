Москва, , 10:05 — REGNUM Российская теннисистка Людмила Самсонова поднялась с 30-го на 23-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом 26 сентября сообщается на сайте организации.

Людмила Самсонова (Россия) Андрей Пронин © ИА REGNUM

Ранее Самсонова выиграла турнир WTA в Токио, в финале обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.

Ещё одна российская теннисистка Екатерина Александрова, выигравшая турнир WTA в Сеуле, поднялась с 24-го на 21-е место.

Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова сохранили за собой 11-ю и 13-ю строчку соответственно. Анастасия Потапова опустилась в рейтинге на три строчки и занимает 48-е место. Анна Калинская переместилась с 53-го места на 52-е. Варвара Грачёва потеряла пять позиций, оказавшись на 90-м месте.

Рейтинг WTA от 26 сентября:

Ига Свёнтек (Польша) — 10 180 очков; Онс Жабер (Тунис) — 5 090; Паула Бадоса (Испания) — 3 934; Анетт Контавейт (Эстония) — 3 860; Джессика Пегула (США) — 3 501; Арина Соболенко (Белоруссия) — 3 470; Мария Саккари (Греция) — 3 176; Кори Гауфф (США) — 3 047; Симона Халеп (Румыния) — 3 025; Каролин Гарсия (Франция) — 2 930.

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