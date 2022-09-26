Токио, 26 сентября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Баллистическая ракета, запуск которой 25 сентября произвела Северная Корея, пролетела по нестандартной траектории 650 километров. Об этом 26 сентября на пресс-конференции после заседания правительства Японии заявил министр обороны страны Ясукадзу Хамада. Об этом сообщает Asahi.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

«В результате дальнейшего анализа было установлено, что ракета пролетела около 650 километров по нестандартной траектории», — отметил министр.

Таким образом дальность полёта составила почти на 250 километров больше, чем было заявлено ранее.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно считает, что Северная Корея «в будущем может предпринять новые провокации, включая проведение ядерных испытаний». Он подчеркнул, что Токио продолжит тесно сотрудничать с Вашингтоном, «прилагать максимум усилий для сбора информации и ведения бдительного мониторинга», а также «ради обеспечения мира и безопасности» Японии.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее военные Южной Кореи заявили, что КНДР осуществила пуск неопознанной баллистической ракеты в Японское море. Зафиксировано, что в этот раз баллистическая ракета малой дальности Северной Кореи пролетела 600 с лишним километров, максимальная высота полёта около 60 километров, скорость примерно пять Махов. Также отмечалось, что власти Южной Кореи и Японии осудили этот пуск.

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