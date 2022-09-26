Донецк, 26 сентября, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Яковлевку, сообщили 26 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 09:30 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 09:32 — н. п. Орловка — н. п. Яковлевка: выпущено 4 снаряда калибром 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 26 сентября киевские войска совершили обстрел Киевского района и Калининского районов Донецка.

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