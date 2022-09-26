Москва, 26 сентября, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Универсальное пособие для семей с низкими доходами должно дополнять существующие выплаты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин заявил о вводе с 1 января 2023 года универсального пособия для семей с низкими доходами.

«У меня есть опасения, что на деле мы получим очередную оптимизацию льгот. Например, не видя правительственного документа, трудно судить о заложенных в нем критериях нуждаемости. Сейчас для различных категорий семей с детьми это среднедушевой доход в один-два прожиточных минимума. Если правительство планирует исходить только из одного прожиточного минимума, очевидно, охват соцподдержки снизится. Это недопустимо. Особенно с учетом того, что и при нынешней системе выплат семьи с детьми составляют 80% официальных бедных», — сказал Миронов.

Депутат напомнил об инициативе его фракции по выплате по 10 тыс. рублей на каждого ребенка в малообеспеченных семьях.

«Такая мера действительно поможет побороть семейную бедность — и не формально, а на деле. Универсальное пособие должно не заменять, а дополнять существующие выплаты. Тогда оно будет максимально приближено к нашей концепции справедливого базового дохода и позволит выполнить стратегическую задачу по снижению уровня бедности», — заключил Миронов.