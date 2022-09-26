Тикси, Якутия, 26 сентября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Представители Минвостокразвития России и комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера ознакомились с проектом модернизации порта Тикси в Якутии. Модернизацию морского порта необходимо провести для развития транспортного узла, удешевления северного завоза и ускорения реализации крупных инвестиционных проектов в арктических районах региона. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба правительства Якутии.

Иван Шилов ИА REGNUM Порт

Проект модернизации предполагает расширение границ порта, а также строительство нового глубоководного морского термина в районе села Найба Булунского района, расположенного в 112 км от Тикси. Власти Якутии защитили инвестиционную декларацию, содержащую данные о сроках и финансово-экономическом обосновании проекта.

«Преимуществом данного места является защищённость от сгонных ветров и глубоководность, которая позволяет подходить к берегу морским судам с осадкой до 10 метров. Ежегодно в навигацию завозится порядка 2,7 млн тонн грузов, с использованием Северного морского пути перевозится 300 тысяч тонн грузов. Строительство глубоководного порта в Булунском районе позволит увеличить грузооборот и завозить топливо, продукты, товары первой необходимости намного дешевле», — сказалВладимир Сивцев, министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии.

Отмечается, что последние дноуглубительные работы в районе Тикси проводились в 1980-х годах. На данный момент глубина у берегов моря Лаптевых и Северо-Восточного достигает 4−5 метров.

Как сообщалоИА REGNUM, морские порты Арктического бассейна показали самые высокие темпы роста грузооборота в России. Показатель вырос на 3,3 процента. Объём поставок достиг 56,5 млн тонн.

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