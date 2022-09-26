Бичурский район, Бурятия, 26 сентября, 2022, 10:02 — ИА Регнум. 25 сентября в ряде муниципалитетов Бурятии выпал снег. Первые снегопады прошли в Баунтовском, Бичурском и других районах, сообщает портал «Байкал-Daily».

БУ «Бурприрода» Снег в Узколугском заказнике

По данным бюджетного учреждения «Бурприрода», снегом засыпало Узколугский заказник.

«Зима пришла. Заказник находится в Бичурском районе. Площадь более 13 тысяч га», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала сентября синоптики несколько раз сообщали о возможности установления временного снежного покрова. Снегопады уже прошли в северных и юго-западных районах Бурятии.