Ростов-на-Дону, 26 сентября 2022, 10:02 — REGNUM Международный аэропорт «Платов» останется закрытым до 4 октября. Соответствующее решение приняла Росавиация. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 сентября в министерстве транспорта Ростовской области.
«В соответствии с решением авиационных властей России, ограничение на полеты в/из аэропорта «Платов» продлено до 3:45 мск 4 октября», — сказано в сообщении.
Напомним, что ростовский аэропорт временно закрыт с 24 февраля. Такие меры приняты ради безопасности пассажиров и экипажей гражданских воздушных судов.