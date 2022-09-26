Ростов-на-Дону, 26 сентября, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Платов» останется закрытым до 4 октября. Соответствующее решение приняла Росавиация. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 сентября в министерстве транспорта Ростовской области.

Donland.ru Аэропорт «Платов»

«В соответствии с решением авиационных властей России, ограничение на полеты в/из аэропорта «Платов» продлено до 3:45 мск 4 октября», — сказано в сообщении.

Напомним, что ростовский аэропорт временно закрыт с 24 февраля. Такие меры приняты ради безопасности пассажиров и экипажей гражданских воздушных судов.