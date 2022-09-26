Липецк, 26 сентября, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Центр волонтёрской помощи семьям мобилизованных граждан поручил создать губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы правительства региона 26 сентября.

Пресс-служба администрации Липецкой области Липецк

Планируется, что оставить заявку на оказание волонтёрской помощи при необходимости можно будет через ЕДС (единую диспетчерскую службу) Липецкой области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Липецкой области приняли решение о выплате семьям мобилизованных жителей Липецкой области, в которых есть дети, единовременной выплаты в размере 50 тысяч рублей.