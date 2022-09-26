Вашингтон, 26 сентября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Более половины сторонников Демократической партии США не приветствуют возможную попытку действующего президента Джо Байдена переизбраться на выборах в 2024 году. Таковы результаты опроса телеканала ABC и газеты The Washington Post, опубликованные 25 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Только 35% респондентов утвердительно ответили на вопрос «хотите ли вы, чтобы Демократическая партия выдвинула Байдена кандидатом на второй президентский срок в 2024 году». Предпочли бы другого кандидата 56% опрошенных, ещё 9% затруднились ответить.

Ответы республиканцев на тот же вопрос о бывшем президенте Дональде Трампе разделились следующим образом: 47% поддерживают его выдвижение от партии, 46% — не поддерживают, 7% — затруднились с ответом.

Опрос проходил с 18 по 21 сентября и охватил около 1 тыс. американцев. Статистическая погрешность — 3,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября Байден заявил, что хочет участвовать в президентских выборах в 2024 году, но «твёрдое решение» на этот счёт принимать рано.

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