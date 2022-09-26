Донецк, 26 сентября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Киевские войска обстреляли Кировский район Донецка минами «Лепесток». Об этом 26 сентября сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Ярослав Громов ИА REGNUM Мина «Лепесток» на пешеходном тротуаре

Удар нанесён с позиций в Карловке. ВСУ обстреляли Донецк с применением РСЗО БМ-72 «Ураган». Всего выпущено две ракеты, оснащённые противопехотными минами «Лепесток».

«Сброс мин был направлен на густозаселённый Кировский район Донецка», — отметили в штабе.