Горловка, ДНР, , 10:00 — REGNUM Вооружённые бандеровские формирования обстреляли город Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 26 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что киевские нацисты произвели обстрел Горловки в 09:35 (совпадает с мск), выпустив по городу шесть снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка две ракеты из РСЗО БМ-27 «Ураган», оснащённые минами «Лепесток».