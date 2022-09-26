Бухарест, , 10:00 — REGNUM Соединенные Штаты Америки предоставят Румынии новый пакет военной помощи, который должен быть использован на укрепление румынской армии и закупку оборудования для тылового обеспечения. Об этом, как передает бухарестская информационная служба News. ro, 25 сентября в ходе своей встречи в Бухаресте договорились помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Валландер и румынский государственный секретарь по оборонной политике, планированию и международным отношениям Симона Кожокару.

Флаг США Jorge Elías

По словам Кожокару, Бухарест намерен расширить свое сотрудничество с Вашингтоном в укреплении восточных границ НАТО и расширении присутствия международных структур Североатлантического альянса в Черном море.

«Мы готовы предоставить своим партерам по альянсу румынские военные и военно-морские базы, а также приступить к строительству новых соответствующих объектов», — отметила, в частности, она. В свою очередь Валландер заявила о намерении США «укреплять военные контакты с Румынией».

Общая сумма выделяемой Вашингтоном помощи Бухаресту не разглашается. Предполагается, что первый транш средств поступит в Румынию к 1 ноября текущего года.