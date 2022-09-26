Урюпинск, Волгоградская область, 26 сентября, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Здание военкомата подожгли ранним утром 26 сентября в Урюпинске Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

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Подозреваемого в поджоге оперативно задержали. По данным властей, ущерб минимален, пострадавших нет, благодаря оперативной работе сотрудников МЧС удалось не допустить распространения огня.

Правоохранительными органами решается вопрос о возбуждении него уголовного дела.