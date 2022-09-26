Москва, , 09:58 — REGNUM Российские власти в 2023–2024 гг. планируют сократить затраты на обращение с отходами в 2,1 раза до 12,5 млрд рублей. Это следует из материалов к проекту федерального бюджета на 2023–2025 гг, передаёт 26 сентября РБК со ссылкой на документ правительства РФ.

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В частности, госрасходы на нацпроект «Экология», включающий «Комплексную систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами», в 2023–2024 гг. предлагается снизить на 10–11% по сравнению с изначальным планом, до 119,5 млрд и 88,38 млрд руб. соответственно. В 2022 году на «Экологию» выделено 128,77 млрд руб.

Отмечается, что снижение расходов на утилизацию мусора запланировано на фоне роста расходов на национальную оборону. В 2022 году эти расходы могут увеличиться на 30,9%, до 4,68 трлн руб., при этом общие расходы бюджета составят 27,6 трлн руб. (+11,5%). В 2023 году они вырастут ещё на 6,5%, или на 303 млрд руб., до 4,98 трлн руб. (общий бюджет — на 5%, до 29,06 трлн руб.).

ИА REGNUM ранее сообщало, российские предприятия в прошлом году произвели 8,45 млрд тонн производственных отходов, что стало рекордным показателем.

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