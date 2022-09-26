Баку, 26 сентября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В Агстафинском районе на северо-западе Азербайджана 26 сентября столкнулись грузовик и микроавтобус. Об этом сообщает агентство Report.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным журналистов, авария произошла на трассе Баку — Газах. В ДТП пострадали до 20 человек. О жертвах информации нет.

Сообщается, что пострадавших доставили в медучреждение. Их личности устанавливают. На место прибыли правоохранители, проводится расследование.