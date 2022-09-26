Иркутск, , 09:56 — REGNUM Президент России Владимир Путин 26 сентября поздравил жителей Приангарья с 85-летием образования Иркутской области. В его обращении сказано:

Иркутская область Правительство Иркутской области

«Ваш регион играет важную роль в экономическом развитии России, наращивании её промышленного и научного потенциала. Вы по праву гордитесь многовековыми культурными традициями, бережно храните память о первопроходцах и исследователях, немало сделавших для освоения Восточной Сибири, о выдающихся земляках, которые вписали яркие страницы в летопись трудовых свершений и воинской славы Отечества.

Сегодня перед регионом стоят масштабные задачи, связанные со стабильной работой энергетического, лесоперерабатывающего, горнодобывающего комплексов, с привлечением инвестиций в машиностроение, транспортную инфраструктуру и сельское хозяйство, реализацией крупных высокотехнологичных проектов.

Убеждён: достижение этих целей послужит повышению качества жизни людей, укреплению социальной сферы, созданию новых рабочих мест. И конечно, особо отмечу значимость усилий по сбережению уникальной экосистемы Байкала. Ещё раз с праздником. Желаю вам здоровья и осуществления намеченных планов на благо Иркутской области и всей России».

Как сообщало ИА REGNUM, формально свой юбилей Приангарье отметит 27 сентября, однако народные гулянья «С днем рождения, область Иркутская!» было решено провести 10 сентября. По словам министра культуры и архивов региона Олеси Полуниной, «пока природа еще радует нас своим теплом». Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ «О знаке общественного поощрения «85 лет Иркутской области».

Читайте также: В Приангарье учрежден знак «85 лет Иркутской области»

Читайте также: Иркутская область отмечает 85-летие